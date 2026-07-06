A NATO-csúcs előtt csaptak le a tüntetőkre Ankarában

Több mint száz embert őrizetbe vettek a hatóságok Ankarában, ahol a török kommunista párt rendezett demonstrációt. A NATO-ellenes tüntetést pár nappal a szervezet csúcstalálkozója előtt tartották, amelynek a török főváros ad otthont. A városban óriási biztonsági készültség van érvényben.

A tilalmat figyelmen kívül hagyó kommunista demonstrációt a rendőrök feloszlatták. Több mint száz embert őrizetbe vettek. A tüntetéseket egyszerűen betiltották.

A héten a NATO-vezetők, megerősítik a szervezet egyik legfontosabb vállalását is: a kollektív védelem iránti elkötelezettségüket.