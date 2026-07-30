Embert próbáló forróság vár ránk

A HungaroMet előrejelzése szerint a forróság éjszaka sem enyhül jelentősen, több helyen 20 fok felett maradnak a minimumok.

Közben az élő környezetért felelős miniszter arra kéri a lakosságot, hogy mellőzzék a medencék feltöltését, az autómosást és néhány napig a sportpályákat se locsolják. Gajdos László a közösségi oldalán leszögezte: még a drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak el annak érdekében, hogy mindenkinek biztosítsák a megfelelő mennyiségű és minőségű vizet az újabb aszályos időszakban. A tárcavezető hozzátette: a megnövekedett fogyasztási igényeket már most nehezen bírják a rendszerek.