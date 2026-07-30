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Embert próbáló forróság vár ránk

Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe. A hőhullám fokozatosan erősödik, az ország több pontján ismét 40 fokos kánikula is lehet. A nagy meleg az egészséges szervezetet is megviselheti, de a legnagyobb veszélyben továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők vannak. A harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos augusztus 4-e éjfélig rendelte el.

  • Hírek
  • 55 perce
  • Forrás: HírTV
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A HungaroMet előrejelzése szerint a forróság éjszaka sem enyhül jelentősen, több helyen 20 fok felett maradnak a minimumok.

Közben az élő környezetért felelős miniszter arra kéri a lakosságot, hogy mellőzzék a medencék feltöltését, az autómosást és néhány napig a sportpályákat se locsolják. Gajdos László a közösségi oldalán leszögezte: még a drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak el annak érdekében, hogy mindenkinek biztosítsák a megfelelő mennyiségű és minőségű vizet az újabb aszályos időszakban. A tárcavezető hozzátette: a megnövekedett fogyasztási igényeket már most nehezen bírják a rendszerek.

 

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