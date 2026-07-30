Kiemelt videók

Így magyarázta a miniszter, hogy miért nem avatkoznak be a drágulási folyamatokba

Miközben az autósok azt várják, hogy a kormány beavatkozzon az üzemanyagárakba, a gazdasági és energetikai miniszter szerint a piac majd szabályozni fogja magát. Kapitány István azt mondta: figyelik a környező országok díjszabását és az a céljuk, hogy Magyarországon se legyen drágább az üzemanyag, mint máshol Európában.

  • Hírek
  • 50 perce
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Ismét mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk a magyar autósoknak, ugyanis újra felszöktek az üzemanyagárak a hazai kutakon. Bár a sofőrök közül sokan a korábbi árstop visszahozását látnák szívesen, a kormány egyelőre kivár: Kapitány István energetikai miniszter szerint a magyar árak még mindig kedvezőbbek a környező országokhoz képest, így nem terveznek adócsökkentést vagy piaci beavatkozást. A kilátások azonban nem sok jót ígérnek, a geopolitikai feszültségek és a nemzetközi dízelhiány miatt ugyanis a gázolaj ára a következő időszakban tovább emelkedhet.

 

Továbbiak a témában