Így magyarázta a miniszter, hogy miért nem avatkoznak be a drágulási folyamatokba

Ismét mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk a magyar autósoknak, ugyanis újra felszöktek az üzemanyagárak a hazai kutakon. Bár a sofőrök közül sokan a korábbi árstop visszahozását látnák szívesen, a kormány egyelőre kivár: Kapitány István energetikai miniszter szerint a magyar árak még mindig kedvezőbbek a környező országokhoz képest, így nem terveznek adócsökkentést vagy piaci beavatkozást. A kilátások azonban nem sok jót ígérnek, a geopolitikai feszültségek és a nemzetközi dízelhiány miatt ugyanis a gázolaj ára a következő időszakban tovább emelkedhet.