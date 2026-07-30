Ismert dzsihadista volt a berlini Pride-vérengzés elkövetője

A német hatóságok Libanonból hozták vissza az Iszlám Állam szíriai kiképzésére igyekvő fiatalembert, letartóztatták terrorcselekmény előkészülete miatt, majd a berlini bíróság azonban szabadon engedte. Egy nappal később vérengzést rendezett a berlini Pride-rendezvényen. A város queer-biztosa a jobboldalt kezdte hibáztatni, ezért a brit zöldek vezetője egy gyilkosságra felbujtó fényképet osztott meg a közösségi oldalán, amelyben a migrációellenes Reform UK párt vezetője ellen uszít. A Nagy-Britanniában legnépszerűbb Reform UK párt szóvivőjét, a 78 éves Ann Widdecombe konzervatív-keresztény asszonyt három hete gyilkolták meg saját otthonában.