A Tisza-kormány három beruházást is leállított, amelyek a Homokhátság elsivatagosodását enyhítették volna

Czirbus Gábor: ,,Azt látni kell, hogy a Homokhátságon nagyon nagy probléma van, a teljes kiszáradás fenyegeti ezt a térséget és nyilván valamit tenni kell, ezért is lett volna fontos hogy ezek a projektek valamilyen szinten segítséget tudjanak nyújtani az itt élőknek. Hiszen teljesen az elsivatagosodás határán van ez a terület, és nyilván nem tűr halasztást ennek a helyzetnek a kezelése. Meg kellene oldani a vízutánpótlást valamilyen szinten és nyilván erre a rendkívüli extrém szárazságra reagálni kellene."