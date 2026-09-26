A Tisza Párt képviselője beismerte, hogy helyette szavazott párttársa

Dúró Dóra szerint ez az akció azt bizonyítja, hogy nem veszik komolyan a parlamenti munkát a tiszások. A KDNP frakcióvezetője pedig már arról beszélt, hogy Schummer Orsolya szabályt szegett, emiatt vissza kell adnia mandátumát.
A segítségnyújtásról a Mi Hazánk Mozgalom képviselője rántotta le a leplet.
Dúró Dóra szerint ez az akció azt bizonyítja, hogy nem veszik komolyan a parlamenti munkát a tiszások. A KDNP frakcióvezetője pedig már arról beszélt, hogy Schummer Orsolya szabályt szegett, emiatt vissza kell adnia mandátumát.