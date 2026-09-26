A foci szurkolók szerint le kell mondania Lannert Juditnak

A tárcavezető azzal mentegette magát, hogy a nyilvánosságra került mondat egy évekkel ezelőtti, zárt körben zajló beszélgetésből kiragadott, szerencsétlen hasonlat volt. Csakhogy ezek a mondatok tavaly decemberben hangzottak el.
Lannert korábban arról beszélt, hogy a magyar férfiak elsírják magukat azon, hogy nem teljesít jól a magyar válogatott.
A tárcavezető azzal mentegette magát, hogy a nyilvánosságra került mondat egy évekkel ezelőtti, zárt körben zajló beszélgetésből kiragadott, szerencsétlen hasonlat volt. Csakhogy ezek a mondatok tavaly decemberben hangzottak el.