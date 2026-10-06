A Tisza összeszerelő országról beszél, de a 2026-os növekedés mögött ott az Orbán-kormány öröksége

A Tisza-kormány „összeszerelő modellnek” nevezi azt a gazdasági örökséget, amelynek több nagyberuházása 2026 nyarán éppen felfelé húzza a magyar ipart. Júliusban az ipari termelés 4,7 százalékkal nőtt éves alapon, a járműgyártás exportja pedig 15,7 százalékkal bővült. Csakhogy a ma termelő új kapacitások közül többnek a története nem 2026 áprilisában kezdődött: a BMW debreceni beruházását 2018-ban, a Mercedes több mint egymilliárd eurós kecskeméti elektromobilitási fejlesztését 2022-ben indították el. Az Orbán-kormány beruházáspolitikája tehát nem múlt idő csupán: egyes eredményei most jelennek meg a statisztikában.

Ez alapvetően más megvilágításba helyezi a gyárbezárások körül kialakult vitát. A Világgazdaság joggal hívja fel a figyelmet az Electrolux jászberényi és a WKW győri üzemének bezárására. Az Electrolux döntése mintegy hatszáz, a WKW-é 470 munkahelyet érint. De egyik történetből sem következik automatikusan, hogy a magyar ipar általános leépülése zajlana. Az Electrolux saját közleményében stagnáló keresletet, árnyomást és költség-versenyképességi problémákat nevezett meg, a WKW esetében pedig tartós megrendelés-visszamondások tették gazdaságtalanná a működést.

Összeszerelő modell: a mai ipari növekedés mögött tegnapi döntések állnak

A makroadatok éppen azért érdekesek, mert más történetet is elmondanak. A KSH szerint az első hét hónapban 2,7 százalékkal nőtt az ipari termelés, júliusban pedig az export 6,3 százalékkal bővült. A GDP második negyedéves adatai szerint az ipar hozzáadott értéke 3,7, a feldolgozóiparé 2,7 százalékkal emelkedett. Ugyanakkor a feldolgozóipari alágak többségében csökkenést mértek. Vagyis egyszerre igaz, hogy a magyar ipar nő, és az is, hogy bizonyos régi kapacitások súlyos nyomás alatt vannak.

Itt érdemes megállni Kapitány István egyik központi fogalmánál. Az „összeszerelő ország” vagy „összeszerelő modell” nem hivatalos statisztikai kategória, hanem politikai-gazdasági keretezés. Nem az a kérdés tehát, jól hangzik-e, hanem hogy pontosan mit jelent. Ha azt, hogy a magyar járműiparban alacsony a hazai hozzáadott érték, akkor a problémának van adatbázisa: az MNB szerint a hazai járműipar kibocsátáshoz viszonyított hozzáadott értéke 16,6 százalék, ami Szlovákia után a második legalacsonyabb érték az EU-ban. A magyar autóipar hozzáadott értéke tehát valóban fejleszthető terület.