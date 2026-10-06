A Tisza összeszerelő országról beszél, de a 2026-os növekedés mögött ott az Orbán-kormány öröksége

A Tisza-kormány „összeszerelő modellnek” nevezi azt a gazdasági örökséget, amelynek több nagyberuházása 2026 nyarán éppen felfelé húzza a magyar ipart. Júliusban az ipari termelés 4,7 százalékkal nőtt éves alapon, a járműgyártás exportja pedig 15,7 százalékkal bővült. Csakhogy a ma termelő új kapacitások közül többnek a története nem 2026 áprilisában kezdődött: a BMW debreceni beruházását 2018-ban, a Mercedes több mint egymilliárd eurós kecskeméti elektromobilitási fejlesztését 2022-ben indították el. Az Orbán-kormány beruházáspolitikája tehát nem múlt idő csupán: egyes eredményei most jelennek meg a statisztikában.
Ez alapvetően más megvilágításba helyezi a gyárbezárások körül kialakult vitát. A Világgazdaság joggal hívja fel a figyelmet az Electrolux jászberényi és a WKW győri üzemének bezárására. Az Electrolux döntése mintegy hatszáz, a WKW-é 470 munkahelyet érint. De egyik történetből sem következik automatikusan, hogy a magyar ipar általános leépülése zajlana. Az Electrolux saját közleményében stagnáló keresletet, árnyomást és költség-versenyképességi problémákat nevezett meg, a WKW esetében pedig tartós megrendelés-visszamondások tették gazdaságtalanná a működést.
Összeszerelő modell: a mai ipari növekedés mögött tegnapi döntések állnak
A makroadatok éppen azért érdekesek, mert más történetet is elmondanak. A KSH szerint az első hét hónapban 2,7 százalékkal nőtt az ipari termelés, júliusban pedig az export 6,3 százalékkal bővült. A GDP második negyedéves adatai szerint az ipar hozzáadott értéke 3,7, a feldolgozóiparé 2,7 százalékkal emelkedett. Ugyanakkor a feldolgozóipari alágak többségében csökkenést mértek. Vagyis egyszerre igaz, hogy a magyar ipar nő, és az is, hogy bizonyos régi kapacitások súlyos nyomás alatt vannak.
Itt érdemes megállni Kapitány István egyik központi fogalmánál. Az „összeszerelő ország” vagy „összeszerelő modell” nem hivatalos statisztikai kategória, hanem politikai-gazdasági keretezés. Nem az a kérdés tehát, jól hangzik-e, hanem hogy pontosan mit jelent. Ha azt, hogy a magyar járműiparban alacsony a hazai hozzáadott érték, akkor a problémának van adatbázisa: az MNB szerint a hazai járműipar kibocsátáshoz viszonyított hozzáadott értéke 16,6 százalék, ami Szlovákia után a második legalacsonyabb érték az EU-ban. A magyar autóipar hozzáadott értéke tehát valóban fejleszthető terület.
Ebből azonban még nem következik, hogy Magyarország egész gazdasága egyszerű összeszerelő üzemként írható le. A kettő között akkora a különbség, mint egy diagnózis és egy kampánymondat között. A KSH előzetes adatai szerint 2025-ben 1154 milliárd forintot fordítottak kutatás-fejlesztésre Magyarországon; ebből 202 milliárd jutott informatikára, 150 milliárd villamos-, elektronikai és informatikai mérnöki kutatásra, 104 milliárd pedig gépészeti kutatásra. Ez nem teszi semmissé az alacsony járműipari hozzáadottérték-arányt, de megmutatja, miért pontatlan az egész gazdaságot egyetlen politikai címkével elintézni.
Még beszédesebb a BMW példája. A debreceni beruházásról 2018-ban született döntés, a földvásárlási és támogatási szerződéseket ugyanabban az évben írták alá. Nyolc évvel később, 2026. július 28-án már az ötvenezredik elektromos iX3 gördült le a gyártósorról, ráadásul a BMW szerint ez volt a vállalat történetének leggyorsabb újgyári termelésfelfutása. Ezt a kapacitást a Tisza-kormány nyilvánvalóan nem néhány hónap alatt hozta létre.
Hasonló az időrend Kecskeméten. A Mercedes 2022 júliusában jelentette be több mint egymilliárd eurós fejlesztését, amelyhez új karosszéria- és összeszerelő kapacitások kapcsolódtak. 2026 júliusában elindult az új elektromos C-osztály gyártása, új karosszéria- és összeszerelő csarnokkal, festőüzemmel és akkumulátor-összeszereléssel. A mai termelési adat mögött tehát itt is évekkel korábbi beruházási döntés áll.
Ebből természetesen nem következik, hogy a júliusi 4,7 százalékos ipari növekedés minden tizedszázalékát az Orbán-kormánynak lehetne tulajdonítani. A külső kereslet, a vállalati modellciklusok, az árfolyam, az elektronikai ipar teljesítménye és számos más tényező is számít. Az viszont okságilag védhető következtetés, hogy a Tisza-kormány nem 2026 tavaszán teremtette meg azokat a nagy ipari kapacitásokat, amelyek néhány hónappal később már jelentősen hozzájárultak a termeléshez.
Ez különösen fontossá teszi a Tisza-kormány gazdaságpolitikája körüli politikai kommunikáció vizsgálatát. Kapitány István október elején már a javuló feldolgozóipari bizalmi és rendelési mutatókat is a bizalom visszaépülésének jeleként értelmezte, és azt írta, hogy a Tisza-kormány ezen dolgozik. Rövid távú bizalmi mutató valóban reagálhat gyorsan politikai vagy szabályozási változásra. Egy autógyár azonban nem. Egy több milliárd eurós beruházás telephelyválasztása, engedélyezése, építése, munkaerő-felvétele és termelésfelfutása éveket vesz igénybe. A kettőt összemosni közgazdaságilag ugyanúgy hiba lenne, mint minden bezáró gyárat automatikusan az új kormány számlájára írni.
A legerősebb ellenérv természetesen az, hogy az örökölt gazdasági modell gyengeségeit attól még lehet bírálni, hogy annak beruházásai rövid távon növekedést hoznak. Ez igaz. Ha a járműipar hozzáadottérték-aránya alacsony és az importigénye magas, akkor indokolt több magyar beszállítót, K+F-et és mérnöki tevékenységet szerezni köré. Csakhogy ebből nem az következik, hogy a gyártási kapacitások önmagukban hibák. A reális gazdaságpolitikai feladat az, hogy a már meglévő termelési és exportbázis tetejére épüljön több magyar hozzáadott érték, ne pedig az, hogy a két célt egymás alternatívájaként állítsuk be.
A magyar érdek itt meglehetősen kézzelfogható. Munkahely, exportbevétel, helyi adóbevétel és beszállítói megrendelés kell, de közben nagyobb hazai technológiai és tudástartalom is. Egy BMW- vagy Mercedes-gyár önmagában nem bizonyítja, hogy Magyarország magas hozzáadott értékű gazdaság lett. De az sem gazdasági érv, ha az ilyen beruházást egyszerűen „összeszerelésnek” nevezzük, majd ezzel befejezettnek tekintjük az elemzést.
Éppen ezért a következő években nem az lesz a legérdekesebb, hogyan nevezi Kapitány István az örökölt modellt, hanem hogy milyen mérhető eredményt tesz mellé. Nő-e a magyar beszállítói részarány? Emelkedik-e a hazai hozzáadott érték? Több lesz-e a vállalati K+F? Magasabb termelékenységű és jobban fizetett állások jönnek-e létre? És mindez megtörténik-e úgy, hogy közben nem veszítjük el azt az ipari bázist, amely ma az export jelentős részét adja?
A gyárbezárások Magyarországon 2026 ezért kétféle történetet takarnak. Bizonyos régi vagy piaci keresletüket elvesztő kapacitások valóban eltűnnek, miközben több, az Orbán-kormány idején eldöntött nagyberuházás most fut fel. A politikai vita valódi mércéje tehát nem az, hogy ki tud nagyobb jelzőt ragasztani az ipari modellre. Hanem az, hogy néhány év múlva, amikor már valóban a Tisza saját beruházási döntései jelennek meg a termelési adatokban, jobb számokat látunk-e annál, amit most örökölt.
Forrás: Világgazdaság