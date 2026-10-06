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Káosz a francia utcákon

Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő és Mihálovics Zoltán politológus, geopolitikai elemző voltak a vendégeink.

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Több tízezer középiskolás ismét tüntet ezen a keddi napon Franciaország-szerte, hivatalosan azért, hogy több forrást követeljenek, illetve új, nagyobb szerepet a fiatalok számára. Mások viszont úgy látják, hogy a megmozdulások inkább a káosz és az erőszak szításának eszközéül szolgálnak. 

A kormány fokozott figyelemmel követi az úgynevezett „harmadik felvonást”, amely az elmúlt napok erőszakos eseményei után feszültnek ígérkezik. Az erőszakos cselekmények kezdete óta 5060 embert vettek őrizetbe.

 

 

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