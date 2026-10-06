Magyar Péter lépett a tiszás luxusvadászat utáni negatív visszhangot követően

A Tisza Párt képviselőjéről kiderült, igencsak szereti a vadászatot

A vadászati tevékenységből élő cégek helyzetéről beszélt Kaprinyák Tibor Magyar Péter társaságában még tavaly júniusban. Magyar Péter ugyanakkor korábban éppen azt fejtegette, hogy a Fidesz azért fél a vagyonadótól, mert keserű szájízzel tudnának csak vadászgatni. Posztjában azt írta: vadászat, jacht, tenisz, lovak, luxus kúriák, magánklinikák. Ezeket féltik. Nem a magyar emberekért aggódnak, hanem a saját milliárdjaikért.

A jelenlegi kormányfőt azonban sokáig nem zavarta, ha tiszás képviselők hódolnak luxusvadászatoknak. Kiderült, hogy Kaprinyák Tibor hobbija éppen ez. Profilképe sokáig egy feltehetően általa elejtett hím oroszlán volt. A haon.hu áprilisban rántotta le a leplet a képviselőről, kiderítették: rendszeresen luxusvadászatokon vehetett részt és előszeretettel pózolt trófeákkal. Volt köztük bivaly, antilop, zsiráf, zebra és aligátor is. A képviselő inkább kinyomta a telefont, amikor az ügyről kérdeztük.

Kaprinyák Tibor hobbija korábban olyannyira nem zavarta Magyar Pétert és Gajdos László élő környezetért felelős minisztert, hogy az élő környezetért felelős bizottság alelnökévé tették meg.

Nem csak Kaprinyák Tibornak volt dolga oroszlánnal

Gajdos László miniszter, a Nyíregyházi állatpark korábbi igazgatója két nehéz sorsú oroszlánkölyök megmentésekor reagált negatívan. Akkor kijelentését azzal indokolta, hogy túl sok van már a csúcsragadozókból. Gajdos László reakciója azóta sem zavarja a miniszterelnököt, és Kaprinyák Tibor esetét követően is csak akkor lépett a kormányfő, amikor látta a negatív visszhangokat. Magyar Péter közösségi oldalán közölte: kezdeményezi, hogy a Tisza frakciója és elnöksége hétfőn tárgyalja meg Kaprinyák Tibor képviselő ügyét, és tegyék egyértelművé, hogy mi az, ami elfogadható a közösségükben és mi az, ami nem.

Luxusvadászatokra jár a képviselő, miközben a Tisza azt akarja elhitetni, hogy ők hétköznapi emberek – reagált a KDNP frakcióvezetője, Rétvári Bence. Nem csoda, hogy luxusvadászat után Kaprinyák Tibort nem érdekli, hogy van védett ár, vagy nincs.