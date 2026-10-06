Kiemelt videók

Duplázott KATA

Brutális adóemelés és elmaradt rezsiígéretek borzolják a kedélyeket: a Tisza-kormány bejelentése értelmében a főállású KATA-sok havi tételes adója 100 000 forintra emelkedik. Bár a kizárólag magánszemélyeknek számlázóknak 2028-ig átmeneti könnyítést biztosítanak (2027-ben 75 000 forint lesz a terhük), a jövő év elejétől azonnali, jelentős drágulással kell szembenézniük az érintetteknek.

  • Monitor
  • 1 órája
  • Frissítve: 36 perce
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

A stúdióban Hortay Olivér, a Fidesz országgyűlési képviselője a KATA-val kapcsolatban kiemelte: a kiszámítható gazdasági környezet helyett drasztikus elvonások nehezítik a taxisok, a vállalkozások és a lakosság helyzetét. Hortay Olivér rámutatott, hogy a korábban ígért adócsökkentésekkel ellentétben a kormányzat falnak vezeti a gazdaságot, miközben a rezsiárak jövőbeli alakulása is teljes bizonytalanságban van. A képviselő ezért 

önálló törvényjavaslatot is benyújtott a parlamentnek, hogy a szolgáltatók kötelesek legyenek átlátható módon, időben tájékoztatni a lakosságot a gáz- és távhőtarifák változásairól.

A műsor második felében Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője a Tisza Párt belső válságaira és a képviselők kétes ügyeire hívta fel a figyelmet. A politikus hangsúlyozta, hogy miközben a kormányoldal a "nép egyszerű gyermekeinek" arcát próbálta mutatni, a Tisza-frakció a rendszerváltás óta eltelt időszak leggazdagabb képviselőcsoportja, ahol olyan súlyos botrányok gyűrűznek, mint a luxusvadászatba keveredett Kaprinyák Tibor ügye vagy a hamis diplomák és ingatlanmutyik sora, amelyek tovább rombolják a kabinet hitelességét.

 

Továbbiak a témában