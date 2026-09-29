A kampányígéret addig egyszerű, amíg nem jelenik meg a számlán

A Tisza-kormány számára Hankó Balázs ügye azért érzékeny, mert a Hankó Balázs NAV-os kihallgatása egyszerre jogi és politikai történet. Hankó idézésre maga jelent meg a NAV-nál, majd őrizetbe vették. A hatóságnak joga és kötelessége kivizsgálni a súlyos gyanút, de ebből még nem következik bűnösség. Az eljárás hitelessége éppen azon múlik, hogy politikai szereplők előzetes ítéletei helyett bizonyítékok és jogorvoslatok döntenek.

A kata már közvetlenebbül érinti a pénztárcát. A kata 2027-es átalakítása valóban szélesebb kör előtt nyithatja meg az egyszerű adózást, miközben Magyar Péter világossá tette: az 50 ezer forintos havi összeget emelni akarják. Ez lehet szakmailag indokolható a magasabb társadalombiztosítási jogosultságokkal, de a kisvállalkozó szempontjából az első kérdés ettől még prózai: havonta mennyivel marad kevesebb a zsebében? A 2022-es futártüntetések pedig arra emlékeztetnek, hogy ennél az adónemnél néhány tízezer forintos különbségből is országos politikai ügy tud születni.

És ott a védett üzemanyagár, amelyet az autós minden tankoláskor különösebb politológiai képzettség nélkül is értékel. Kapitány István védett áras ígérete májusban még az volt, hogy a rendszert addig tartják fenn, amíg szükség van rá. Júniusban a piaci árak csökkenésével ezt kivezették, szeptemberre viszont az üzemanyagár ismét politikai konfliktussá vált. A Fidesz 595, illetve 615 forintos plafont javasolt visszahozni.

Ez a három történet együtt nem bizonyítja, hogy minden kormányzati döntés hibás. Ennél érdekesebbet mutat: a kormányzás során folyamatosan újra kell indokolni, hogy a tegnapi ígéret miért nem ugyanazt jelenti ma.

És innen már egészen egyszerű a kérdés: ha a katánál nagyobb havi terhet kérnek, az üzemanyagnál pedig már nem alkalmazzák azt a védelmet, amelyet korábban szükségesnek neveztek, pontosan mit kap ezért cserébe az az ember, aki hónap végén mindkettőt a saját pénztárcáján méri le?

A Vitaműsor vendégei: Szakács László, a Szocialisták és Demokraták alelnöke, Deák Dániel politikai elemző és kommentátor, Nagy Attila Tibor politikai elemző, valamint Pindroch Tamás politikai elemző.