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Exkluzív interjú Hankó Balázzsal: „Minden döntés jogszerű volt”

Koncepciós eljárásnak és politikai leszámolásnak nevezte a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) körüli vizsgálatokat Hankó Balázs, korábbi kulturális és innovációs miniszter a HírTV-nek adott exkluzív interjúban.

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  • Forrás: HírTV
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A politikus visszautasította azokat a vádakat, miszerint 17 milliárd forintnyi forrást osztottak volna szét titokban, fideszes kampánycélokra és preferált köröknek. Hankó Balázs kiemelte, hogy a források felhívásai nyilvánosak voltak, a támogatási döntések pedig a hatályos jogszabályoknak és a belső eljárásrendnek megfelelően, többlépcsős szakmai szűrőn keresztül születtek meg. Álláspontja szerint a döntések nem pártpreferencia, hanem a nemzeti kultúra támogatásának célszerűsége alapján történtek, az elszámolásokat pedig szigorú szabályok rögzítik.

 

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