Exkluzív interjú Hankó Balázzsal: „Minden döntés jogszerű volt”

A politikus visszautasította azokat a vádakat, miszerint 17 milliárd forintnyi forrást osztottak volna szét titokban, fideszes kampánycélokra és preferált köröknek. Hankó Balázs kiemelte, hogy a források felhívásai nyilvánosak voltak, a támogatási döntések pedig a hatályos jogszabályoknak és a belső eljárásrendnek megfelelően, többlépcsős szakmai szűrőn keresztül születtek meg. Álláspontja szerint a döntések nem pártpreferencia, hanem a nemzeti kultúra támogatásának célszerűsége alapján történtek, az elszámolásokat pedig szigorú szabályok rögzítik.