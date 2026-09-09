Egy játékvezető sem azzal védekezik a részrehajlás ellen, hogy sokan megtapsolták

Balla György és a Mi Hazánk képviselői is részrehajló ülésvezetéssel vádolták Hallerné Nagy Anikót, aki több ellenzéki képviselőt figyelmeztetett, Pócs Jánostól pedig megvonta a szót. Az Országgyűlés alelnöke úgy reagált: nem tőle volt hangos a Parlament, és a kritikák mellett számos pozitív visszajelzést is kapott.

Ez azonban nem válasz a lényegi kifogásra. A levezető elnök nem versenyző, hanem bíró: a hitelességét nem a taps méri, hanem az, hogy ugyanazért ugyanaz a következmény jár-e mindenkinek.