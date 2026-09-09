A Tisza legnagyobb ellenfele lassan nem a Fidesz, hanem a saját szavazóinak csalódása

Az Europion szeptember 7–8-i, 2100 fős kutatásában a Tisza támogatottsága a teljes felnőtt népességben az augusztusi 49-ről 47 százalékra csökkent. A havi mozgás még hibahatáron belüli, a május–júniusi csúcshoz képest azonban már ötpontos a visszaesés, vagyis nagyjából minden tizedik korábbi támogató lemorzsolódott. Közben a pártnélküliek aránya 15-ről 18 százalékra nőtt, míg az ellenzéki pártok nem tudtak látványosan profitálni a Tisza gyengüléséből. Ez teszi igazán érdekessé a folyamatot: nem egyszerű átszavazás látszik, hanem politikai kiábrándulás.