Egy miniszter hitelességét az dönti el, képes-e szembenézni a saját mondataival

A vita új szakaszba lépett. A Magyar Nemzet szerint több kritikus hozzászólás eltűnt Lannert Judit Facebook-bejegyzése alól, miközben arról is beszámoltak, hogy Tisza-szigetek tagjait támogató kommentelésre kérték. Ezt utóbbi állítást a lap információjaként kell kezelni. Közben Bódis Kriszta azt mondta, Lannert „sosem mondott ilyet”, miközben a nyilvánosságra került 2023-as interjúban a vitatott kijelentések több eleme hallható. Németh Balázs szerint a miniszternek távoznia kell.

A politikai kérdés most már túlmutat a három évvel ezelőtti interjún: ha egy miniszter szerint kiforgatták a szavait, akkor a legerősebb válasz nem a kommentmező rendbetétele, hanem a nyilvános szembesítés lenne.