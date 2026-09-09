Titkolózni kezdett a mesterséges intelligencia, aggódnak a kutatók

A figyelmeztetéseket erősítik azok a friss kutatási eredmények is, amelyek szerint egyes fejlett MI-modellek bizonyos teszthelyzetekben képesek lehetnek valódi szándékaik vagy képességeik elrejtésére, ami megnehezítheti az ellenőrzésüket. A szakemberek szerint megfelelő ellenőrzés nélkül az egyre önállóbb rendszerek a kibertámadásoktól és biológiai fenyegetésektől az autonóm MI-ügynökök által okozott társadalmi zavarokig olyan kockázatokat teremthetnek, amelyek kezelésére a jelenlegi intézmények nincsenek felkészülve.

A Láncreakció vendége volt Csizmadia Tamás jogász, elemző és Révész Béla geopolitikai elemző.

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Egyórás telefonbeszélgetést folytatott Donald Trump és Vlagyimir Putyin az ukrajnai háború mielőbbi lezárásáról és az amerikai–orosz kapcsolatok lehetséges rendezéséről. A hívásra azután került sor, hogy az amerikai elnök megbízottai Moszkvában és Kijevben is tárgyaltak az ingadiplomácia újraindításáról. A megbeszélést követően Volodimir Zelenszkij közölte: érdemi új javaslatok érkeztek Washingtonból, a folyamat következő lépéseként pedig egy USA–Ukrajna–Oroszország háromoldalú csúcstalálkozót készítenének elő.

Megkezdődhet a büntetőper az amerikai konzervatív aktivista, Charlie Kirk gyilkossága ügyében. Egy utahi bíró múlt kedden úgy döntött, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre a gyilkossággal vádolt 23 éves Tyler Robinson bíróság elé állításához; a férfi ártatlannak vallotta magát, elítélése esetén azonban halálbüntetésre is számíthat.



