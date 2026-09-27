Tóth Tamás továbbra is Magyar Péterrel járja az országot

Bár már a Tisza párt képviselőjeként bent ül a parlamentben, továbbra is Magyar Péter mellett segédkezik az országjárásokon Tóth Tamás. A férfi Magyar Péter politikai színre lépése óta a tiszás rendezvények lebonyolításában vesz részt, és ha kellett, az újságírókat is távol tartotta a pártelnöktől.

Tóth hivatalos önéletrajza szerint a logisztika területről érkezett a politikába. Az újdonsült politikus korábban főként belföldi szállítmányozással foglalkozott.

Pár hónappal ezelőtt pedig akkor került be a hírekbe, amikor Tiszások támadtak rá a Megafonnak drónfelvételeket készítő fiatal férfira egy rendezvényen. A felvételeken pedig az látható, hogy Tóth Tamás az autóban ülő férfit meg is dobta.