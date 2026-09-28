Felfüggesztették Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát

Sasi-Nagy Edit a Mentelmi Bizottság reggeli, zárt ülését követően arról számolt be, hogy Hankó Balázs elmondta: politikai koncepciós eljárás zajlik ellene, amely szerinte kultúrpolitikai leszámolás része. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy szeretné magát az igazságszolgáltatás előtt tisztázni.

A bizottsági ülésen a Tisza képviselői támogatták Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését, míg az ellenzéki képviselők nem szavaztak. Sasi-Nagy Edit a plenáris ülésen arra kérte képviselőtársait, hogy lelkiismeretük szerint hozzák meg döntésüket.

Az Országgyűlés végül 139 igen szavazattal felfüggesztette Hankó Balázs mentelmi jogát.

A Seszták Miklós mentelmi jogával kapcsolatos, Volánbusz-ügyként ismert eljárást a Tisza képviselője, Czakó Czirbus Pál ismertette. A részletekről korábban már beszámoltunk. Seszták Miklós a Mentelmi Bizottság reggeli ülésén nem jelent meg.

A bizottsági ülésen a Tisza képviselői támogatták Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését, míg az ellenzéki tagok nem szavaztak. Az Országgyűlés később 139 igen szavazattal Seszták Miklós mentelmi jogát is felfüggesztette.