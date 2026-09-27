Mentelmi ügyek és ügyészségi átvilágítás: forró témákról vitáztak a Csörte vendégei

Mentelmi ügyek kerültek a parlament napirendjére, Magyar Péter pedig kiakadt a saját mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményező ügyészségi indítvány miatt. Közben az ügyészség átvilágítását is követelik – de vajon hogyan illeszkedik mindez a fékek és ellensúlyok rendszerébe?

A Csörte vendégei ezekről a kérdésekről is beszéltek, és azt is megvitatták, milyen következményei lehetnek a mentelmi ügyeknek a magyar közéletben. Szóba került az ügyészség szerepe, valamint az is, hogy milyen politikai és jogi vitákat váltott ki az intézmény működésének felülvizsgálata.

A műsorban természetesen a kormányfő római motorozása sem maradt ki: a vendégek arról is beszéltek, milyen reakciókat váltott ki Magyar Péter római programja, és hogyan jelent meg mindez a politikai közbeszédben.

A Csörte vendégei a parlamenti mentelmi ügyektől az ügyészség helyzetén át a miniszterelnök római útjáig vették végig az elmúlt időszak legfontosabb közéleti témáit.