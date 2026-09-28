Hankó Balázs: Ártatlan vagyok ebben a koncepciós eljárásban

Hankó Balázs egy koncepciós per áldozata, vele szemben egyértelműen politikai megrendelésre zajlik eljárás. A miniszterelnök nyíltan utasítja és fenyegeti a rendőrséget és ügyészséget, illetve létrehoz egy új ÁVH-t, amely ezeket a politikai eljárásokat minden jogi korlát nélkül lefolytathatja – jelentette ki Bóka János a Fidesz frakcióvezetője.

Majd hangsúlyozta, hogy akkor is mellette lesznek, amikor felelősségre vonják mindazokat, akik ennek a politikai eljárásnak a kitervelői, végrehajtói és ehhez asszisztálnak. Akkor is mellette lesznek, amikor jogi, politikai és anyagi elégtételt vesznek azokon, akik ebben az eljárásban részt vettek,

ők ezt a felelősségre vonást nem fogják tudni elkerülni.

Hankó Balázs elmondása szerint Magyar Péter arra szólította fel a Tisza képviselőit, hogy alázzanak meg. Azóta semmi sem változott. Sőt, mint tegnap óta tudjuk, úgy tűnik, a megrendelést ma akarják teljesíteni.

A Mentelmi Bizottság előtt egyértelművé tettem: ártatlan vagyok ebben az előre megrendelt és eldöntött politikai koncepciós eljárásban. Ahogy azt korábban az ügyészségnek is jeleztem, minden vizsgálat elé állok.

A lelkiismeretem tiszta. Nem szöktem el, nem rejtőztem el, és a jövőben sem fogok. Ettől senkinek sem kell tartania.

Hankó Balázs egyetlen forintot sem tett zsebre - jelentette ki a KNDP frakcióvezetője. Rétvári Bence kiemelte, hogy Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter ellen továbbra is koncepciós eljárás zajlik, amelynek célja, hogy megfélemlítsék.

Az ügyészség Hankó Balázs esetében az úgynevezett NKA-ügyben, Seszták Miklós, a KDNP képviselője esetében a Volánbusz-ügyben, Magyar Péter esetében pedig a 2024-es telefonos incidens miatt kérte a mentelmi jog felfüggesztését.