Vezércikk Café - Brüsszelben vonakodnak fizetni

Az adás témái:

Ursula von der Leyen évértékelő: Magyarország éltanuló lett és ezzel nagyon elégedett.

Orbán Anita: Magyarország európai és transzatlanti szövetségei adják a magyar külpolitika alapját.

Magyar Péter szerint nem lesz olajtároló Magyarországon.

A kormány új összeférhetetlenségi szabályokat vezetne be a sportban.

Deutsch Tamás: „Az MTK vezetőit az MTK választja, nem Magyar Péter.”

A sportvezetőknek 30 napon belül nyilatkozniuk kell az új összeférhetetlenségi szabályról.

Miközben az Európai Bizottság folyamatosan vonakodott a Magyarországnak járó források kifizetésétől, az új kormány most súlyos kompromisszumok árán juthat csak hozzá a pénzek egy részéhez – mutatott rá Deutsch Tamás a Vezércikk Café című műsorban. A fideszes EP-képviselő átláthatatlansággal vádolta meg a kormányzatot, mondván: a mai napig eltitkolják a nyilvánosság elől, hogy pontosan milyen brüsszeli diktátumokat fogadtak el az adórendszer és a családtámogatások terén. A politikus szerint a megszerzett milliárdokért cserébe hozott áldozatok végül sokkal többe fognak kerülni a magyar családoknak.