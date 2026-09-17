Cannes-i lakás és százmilliós befektetések: jelentős vagyonokról vallottak a Tisza államtitkárai

Cannes-i lakás, tucatnyi ingatlan és százmilliós befektetések szerepelnek a Tisza-kormány államtitkárainak vagyonnyilatkozatában. Csaknem három hónapos késéssel hozták nyilvánosságra a bevallásukat, amelyből kiderült, hogy a tiszás politikusok már kormányzati kinevezésük előtt is jelentős vagyonokkal rendelkeztek.

Kövesdy Attila jelentős ingatlan- és pénzügyi vagyont tüntetett fel nyilatkozatában. Az adópolitikáért felelős államtitkárnak összesen tizenegy ingatlanban van teljes vagy résztulajdona. De Cannes-ban és az ausztriai Schladmingban is rendelkezik ingatlannal: Kövesdy Schladmingban egy 187 négyzetméteres lakás 80 százalékos tulajdonosa, 2022-ben pedig Cannes-ban egy 89 négyzetméteres lakást vásárolt. Nyilatkozatában összesen 794 millió forintnyi értékpapírt tüntetett fel. Forintban vezetett értékpapírszámláján 407,3 millió, euróban vezetett számláján 315,7 millió, dollárban vezetett értékpapírszámláján pedig 71 millió forintnyi megtakarítás szerepel. Az államtitkárnak ugyanakkor 314 ezer euró, vagyis 110 millió forint banki hiteltartozása is van. A Deloitte Zrt-nél havi bruttó egymillió és ötmillió forint közötti jövedelmi kategóriát jelölt meg. Továbbá két vállalkozásban, a DKB Kft.-ben és a Mobile Generations Kft.-ben is tulajdonos, ezekből azonban a bevallás szerint nem részesült díjazásban.

Kiderült, a vakációzó államtitkárnak, Kelemen Ágnesnek két tucatnyi ingatlana van. Bevallása szerint Kelemen Ágnes összesen huszonkét ingatlanban vagy földingatlan-állományban rendelkezik valamilyen tulajdoni hányaddal. A legtöbb ingatlana Szentendrén található. Itt kilenc, 2022-ben örökölt ingatlant tüntetett fel: három legelőt, egy szántót, egy gyümölcsöst és négy nagyobb erdőterületet. Az ingatlanokon túl ötmillió forintnyi megtakarást, részben takarékbetétet, részben készpénzt, valamint egy 2010-es Mini Clubmant vallott be. Céges érdekeltséget nem tüntetett fel.