Németh Balázs: Schmidt Mária az önkény áldozata lett

Schmidt Mária az önkény áldozata lett. Erről a Fidesz országgyűlési képviselője beszélt Híradónknak arra reagálva, hogy a kultúráért felelős miniszter menesztette a Terror Háza Múzeum igazgatóját.

Németh Balázs úgy fogalmazott: nem elég, hogy Tarr Zoltán a főnökéhez hasonlóan a Facebookon váltott le egy vezetőt, a választói reakciók miatt naponta változtatja a mondanivalóját, ami az alkalmatlanságát bizonyítja.

Schmidt Mária 2002 február 24-e óta vezette a Terror Háza múzeumot, amely naponta ezrek látogattak. Az intézmény a XX. századi diktatúrákat mutatta be, valamint az áldozatoknak állított emléket.

Schmidt Mária közösségi oldalán rámutatott: Tarr Zoltán félrevezeti a magyarokat azzal, hogy a szakmára hivatkozik a múzeum tartalmi felülvizsgálata ügyében. A történész leszögezte: amennyiben nem fogják felülvizsgálni az összes magyar közgyűjtemény jelenleg is megtekinthető állandó kiállítását, akkor fenn áll a gyanú, hogy politikai szimpátiája miatt váltották le a Terror háza múzeum éléről.