Ukrajnát 2026 végéig 27 milliárd dolláros védelmi költségvetési hiány fenyegeti

Volodimir Zelenszkij elnök legutóbbi kijelentése, miszerint Ukrajnát 2026 végéig váratlanul nagy, 27 milliárd dolláros védelmi költségvetési hiány fenyegeti, meglepetést és aggodalmat keltett Kijev európai szövetségesei körében – számolt be a The New York Times európai diplomatákra hivatkozva.

A 27 milliárd dolláros összegről először a múlt hónapban esett szó, amikor számos európai tisztviselő érkezett Kijevbe, hogy részt vegyen az augusztus 24-i ukrán függetlenség napjának ünnepségein. „Zárt körben egyesek felvetették a kérdést, hogy vajon hatékonyan költik-e a pénzt – mondták két európai tisztviselő –, vagy túlzottan felfújják-e a szükségleteket” – áll a cikkben. Az európai tisztviselők jelenleg igyekeznek kideríteni, hogyan keletkezett a hiány, mekkora pontosan, valamint hogy 2026-ban szükség van-e további forrásokra, és ha igen, milyen módon.