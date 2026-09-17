Trump felfüggesztheti a kereskedelmet az EU-tagokkal, ha Kanada társult státuszt kap

Ursula von der Leyen szerdán reggel tartotta meg éves beszédét az EU helyzetéről a strasbourgi Európai Parlament előtt. Az Európai Bizottság elnöke egy órán át számos témát érintett, köztük az Európát fenyegető biztonsági veszélyeket, a globális felmelegedést, a mesterséges intelligenciát, valamint a közösségi médiából a kiskorúakra leselkedő veszélyeket.

Von der Leyen szeretné „megnyitni az ajtót Kanada előtt, hogy az Európai Unió első társult tagjává válhasson”. Mark Carney kanadai miniszterelnök jelen volt az Európai Parlament strasbourgi üléstermében. „Ez nem irányul senki ellen, hanem közös erősségeink támogatásáról szól” – hangsúlyozta Ursula von der Leyen.