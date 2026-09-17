20 éve szivárgott ki az őszödi beszéd

Húsz éve szivárgott ki az őszödi beszéd. Gyurcsány Ferenc szocialista miniszterelnök 2006-os balatonőszödi beszéde alapjaiban rázta meg a magyar politikát. A zárt frakcióülésen önkritikus és trágár mondatai önálló életre keltek a közéletben. Az őszödi beszéd 2006. szeptember 17-én került

nyilvánosságra, hatására hónapokig tartó súlyos politikai válságot okozott, az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulóján pedig utcai zavargásokba torkollot.

Az Őszödi beszéd nyilvánosságra kerülésének 20. évfordulóján Magyar Péter bejelentette, hogy nyilvánosságra hozzák a Gyurcsány-kormánya 2006 augusztus és november közötti titkosított jegyzőkönyveit.

A téma kapcsán Bálint Botond szociológust kapcsoltuk.

