Botrány az Eiffel-toronynál: női dolgozókat váltottak le egy turistacsoport miatt

Sztrájkot tartottak a párizsi Eiffel-torony dolgozói, miután egy hindu turistacsoport követelésére férfiakkal helyettesítették a női dolgozókat. A népszerű párizsi látványosságot egy napra bezárták, kedden azonban már ismét megnyitotta kapuit az Eiffel-torony.

Az ügy miatt több vizsgálatot is indítottak. Marine Le Pen a jobboldali Nemzeti Tömörülés vezetője leszögezte: Franciaországban soha nem fogják elfogadni, hogy a nők jelenlétét bármilyen módon korlátozzák.