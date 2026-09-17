Tanévkezdés: ideje visszahozni a rendszeres mozgást a gyerekek életébe

A tanévkezdés jó alkalom arra, hogy a családok a nyári szünet kötetlenebb időszaka után visszatérjenek a rendszeresebb napirendhez. A megfelelő táplálkozás mellett különösen fontos, hogy a gyermekek életében újra helyet kapjon a rendszeres testmozgás. Czanik Balázs fitness edző szerint a sport megszerettetését érdemes már egészen fiatal korban elkezdeni, hiszen amit a gyerek örömmel sajátít el, azt jó eséllyel később is magával viszi.

A sportot ne kötelezettségként, hanem közös élményként vezessük be.