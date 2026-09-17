Romantikus dallamok két zongorán és négy kézzel a Vigadóban

Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin négykezes és két zongorás hangversenyén a romantika sokszínű világába kalauzolja el a hallgatókat.

A zongora négykezes irodalma különleges helyet foglal el a művész házaspár életében. A közös muzsikálás nemcsak technikai összhangot, hanem mély emberi és zenei kapcsolatot is kíván, amely ezen az estén több különböző korszak és stílus művein keresztül bontakozik ki.

A koncert első felében Robert Schumann ritkábban hallható darabjai kerülnek fókuszba. A közönség a Keleti képek egzotikus, költői hangulatát ismerheti meg, majd Claude Debussy Schumann művéből készült, négy kézre átdolgozott Hat etűdje csendül fel.

A szünet után lendületesebb, temperamentumosabb művek következnek. Johannes Brahms első tíz Magyar tánca a sodró ritmusok és karakteres dallamok világát idézi meg, ezt követően pedig a zongorairodalom egyik kiemelkedő alkotása, a Haydn-változatok hangzik el.

Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin koncertje így nem csupán a négykezes zongorajáték különleges műfajába enged betekintést, hanem a romantikus zene többféle arcát is megmutatja. A Pesti Vigadó dísztermének atmoszférája pedig méltó környezetet teremthet az est közös zenei élményéhez.