Exkluzív interjú: Kisbandi a maffiáról, pénzről és a ’90-es évek alvilágáról

A ’90-es évek magyar alvilágának egyik rejtélyes figurája volt Lakatos András, azaz „Kisbandi”, akit csak „az alvilág pénztárosaként” emlegettek.



A legenda szerint óriási összegek fordultak meg a kezei között, üzleteket finanszírozott, kölcsönöket adott, és kapcsolatban állt a korszak több ismert alvilági szereplőjével, köztük Portik Tamással is. Aztán Kisbandi egyik napról a másikra eltűnt, és külföldre távozott. Azt híresztelték, hogy ellépett a maffia pénzével. Évekkel később újra felbukkant a hatóságok látókörében, elfogása pedig ismét címlapokra repítette a nevét.



Pisztoly helyett pénz – Kisbandi állítólag így szerzett hatalmat a ’90-es évek zavaros alvilágában. Most Kisbandi és a maffia című könyve miatt tartózkodik hosszabb ideje Magyarországon. A Riasztás stábja pedig exkluzív interjút készített vele.