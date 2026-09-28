Felfüggesztették Hankó Balázs mentelmi jogát, őrizetbe vették Seszták Miklóst

Felfüggesztette az országgyűlés Hankó Balázs mentelmi jogát, annak ellenére, hogy az országgyűlés mentelmi bizottsága nem javasolta azt. A Fidesz politikusa elmondta, hogy a mentelmi bizottság ülésén tételesen cáfolta az ellene felhozott hamis vádpontokat, amelyeket ellene politikai célra megrendelten a kultúrpolitikai harc részeként kreáltak. Hankó Balázs rámutatott, hogy az úgynevezett NKA ügyben minden döntés megfelelt a jogszabályoknak.

Őrizetbe vették Seszták Miklóst. §A korábbi fejlesztési miniszter mentelmi jogának felfüggesztését követően maga ment be az ügyészségre vallomást tenni. A KDNP országgyűlési képviselője azt mondta: számított rá, hogy így dönt a Parlament. Hangsúlyozta: nem követett el bűncselekményt.

A kormány több koncepciós pert is indított, hogy ellehetetlenítsék a korábbi kormányzat tagjait - jelentette ki a Híradónk által megkérdezett alkotmányjogász. Ifj. Lomnici Zoltán elmondta: április 12 óta az országgyűlés tiszás többsége számos olyan lépést tett, amely az illegitimitás talaján áll és alkotmányellenes.