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Nem kell ÁVH-nak nevezni ahhoz, hogy megijesszen, ami a törvényben áll

Bóka János „modern ÁVH-ról” beszél. A történelmi hasonlat vitatható, a törvény viszont nem: az NVVH adatot és nyilatkozatot követelhet, cégeket felügyelhet, az együttműködés megtagadását pedig akár milliárdos bírsággal büntetheti.

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Bóka János szerint az NVVH politikai leszámolás és gazdasági átrendezés eszközévé válhat, Rétvári Bence pedig az együttműködés kikényszerítésére figyelmeztetett. A törvény valóban lehetővé teszi adatszolgáltatás, iratbetekintés, nyilatkozattétel és helyszíni vizsgálat megkövetelését. A megtagadás természetes személynél 50 millió, szervezetnél 5 milliárd forintig bírságolható, akár ismételten is. 

A kérdés ezért már nem az, túlzás-e az „ÁVH” szó. Hanem az: egy jogállamban szükség van-e egyáltalán olyan hivatalra, amelynek ekkora kényszerítő erőt adtak?

 

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