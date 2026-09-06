Nem kell ÁVH-nak nevezni ahhoz, hogy megijesszen, ami a törvényben áll

Bóka János szerint az NVVH politikai leszámolás és gazdasági átrendezés eszközévé válhat, Rétvári Bence pedig az együttműködés kikényszerítésére figyelmeztetett. A törvény valóban lehetővé teszi adatszolgáltatás, iratbetekintés, nyilatkozattétel és helyszíni vizsgálat megkövetelését. A megtagadás természetes személynél 50 millió, szervezetnél 5 milliárd forintig bírságolható, akár ismételten is.

A kérdés ezért már nem az, túlzás-e az „ÁVH” szó. Hanem az: egy jogállamban szükség van-e egyáltalán olyan hivatalra, amelynek ekkora kényszerítő erőt adtak?