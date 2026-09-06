Huszonhat érem, kilenc arany, egy üzenet: a magyar íjászat világszínvonalú

Világbajnoki láz költözött Szilvásváradra, és a magyar íjászok gondoskodtak róla, hogy hazai ünnepléssel érjen véget a hatnapos verseny. A több mint 800 indulóból 228 magyar sportoló állt rajthoz, a mieink pedig 9 arany-, 12 ezüst- és 5 bronzérmet szereztek. A versenyzőknek erdei pályákon, ismeretlen távolságokon, változó szélben és hatalmas pszichés nyomás alatt kellett bizonyítaniuk. A végeredmény önmagáért beszél: Magyarország lett a világbajnokság legeredményesebb nemzete, Szilvásvárad pedig ismét bizonyította, hogy nemzetközi sportesemények méltó otthona.