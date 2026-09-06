Ha nem volt pontrendszer, akkor pontosan mitől lett Unger Anna a kiválasztott?

A Tisza-frakció korábban azt közölte: a 96 jelentkező közül a három legtöbb pontot kapó pályázót hívták nyilvános meghallgatásra. Most Hallerné Nagy Anikó, a kiválasztásban részt vevő bizottság tagja azt mondta: nem létezett pontokban kifejezhető objektív rendszer. Ehelyett szakmai és összeférhetetlenségi szűrés után a tagok saját sorrendeket állítottak fel, majd egyeztetéssel jutottak el a három névig.

Egy ilyen hatalmú hivatal vezetőjénél ez nem technikai részlet, hanem bizalmi kérdés: ha a kiválasztás magyarázata menet közben változik, miért higgyük el, hogy maga a folyamat olyan átlátható volt, ahogyan azt eredetileg eladták? Erről kérdezzük élőben Deák Dániel politikai elemzőt.