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Ha nem volt pontrendszer, akkor pontosan mitől lett Unger Anna a kiválasztott?

Újabb repedés jelent meg az NVVH vezetőjének kiválasztása körüli történeten. A Tisza korábban a legtöbb pontot szerző jelöltekről beszélt, most a döntésben részt vevő Hallerné Nagy Anikó mondta ki: objektív pontrendszer nem volt.

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A Tisza-frakció korábban azt közölte: a 96 jelentkező közül a három legtöbb pontot kapó pályázót hívták nyilvános meghallgatásra. Most Hallerné Nagy Anikó, a kiválasztásban részt vevő bizottság tagja azt mondta: nem létezett pontokban kifejezhető objektív rendszer. Ehelyett szakmai és összeférhetetlenségi szűrés után a tagok saját sorrendeket állítottak fel, majd egyeztetéssel jutottak el a három névig. 

Egy ilyen hatalmú hivatal vezetőjénél ez nem technikai részlet, hanem bizalmi kérdés: ha a kiválasztás magyarázata menet közben változik, miért higgyük el, hogy maga a folyamat olyan átlátható volt, ahogyan azt eredetileg eladták? Erről kérdezzük élőben Deák Dániel politikai elemzőt.

 

 

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