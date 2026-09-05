Bóka János: Az új hivatal célja, hogy a jobboldal soha többé ne térhessen vissza

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal azért jött létre, hogy a jobboldali politikai elit soha többé ne térhessen vissza - jelentette ki a Fidesz országgyűlési képviselője a Vezércikk Caféban.

Bóka János elmondta: a kormány nemcsak a jelenlegi és a háttérbe vonult politikai szereplőkkel akar leszámolni, hanem azokat a gazdasági szereplőket is ki akarja szorítani a piacról, akik nem szolgálják az érdekeiket. A politikus úgy fogalmazott: az NVVH felállása a magyar jogállamiság teljes felszámolását jelenti.