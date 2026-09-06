A rendőr nem politikai türelmet kér a hó végén, hanem fizetést

A kampányban azonnali bérrendezésről, nyáron már konkrét számokról beszélt a Tisza-kormány. A szeptember 3-i belügyi egyeztetés után azonban a szakszervezetek arról számoltak be: 2026-ban nem lesz béremelés, legkorábban 2027-ben jöhet változás, miközben az új életpályamodell teljes bevezetése akár 2028-ra maradhat. Közben a rendőrség születésnapi szolgálatmentes nappal próbál javítani a munkakörülményeken.

Csakhogy Tóth Zoltán szerint az állomány már nem gesztusokat kér, hanem változást. Magyar Péteréknek most erre kell válaszolniuk: mikor lesz az ígéretből olyan összeg, amely a rendőr fizetési papírján is megjelenik?