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Németország évek óta falat épít az AfD köré. Vasárnap kiderül, erősebb-e a fal a választóknál

Történelmi politikai fordulat küszöbén állhat Németország: az AfD 41 százalék körül vezet Szász-Anhaltban, a CDU mindössze 23 százalékon áll. Ha a felmérések beigazolódnak, már nem az lesz a kérdés, lehet-e figyelmen kívül hagyni az AfD-t, hanem hogy meddig.

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Vasárnap Szász-Anhalt tartományi parlamentjéről döntenek a választók. A legfrissebb ZDF-mérés szerint az AfD 41 százalékon áll, miközben a CDU 23, a Baloldal 11,5, az SPD pedig 8,5 százalékot kapna. Az AfD önálló többsége továbbra sem biztos, a többi párt pedig elutasítja az együttműködést vele, így az eredmény után rendkívül nehéz koalíciós matematika következhet. 

A politikai kérdés azonban már most nagyobb Szász-Anhaltnál: meddig tartható fenn az AfD köré vont „tűzfal”, ha közben minden korábbinál több választó küldi a pártot a parlamentbe? Erről kérdezzük Bauer Bencét, a Magyar–Német Intézet igazgatóját.

 

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