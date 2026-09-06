Németország évek óta falat épít az AfD köré. Vasárnap kiderül, erősebb-e a fal a választóknál

Vasárnap Szász-Anhalt tartományi parlamentjéről döntenek a választók. A legfrissebb ZDF-mérés szerint az AfD 41 százalékon áll, miközben a CDU 23, a Baloldal 11,5, az SPD pedig 8,5 százalékot kapna. Az AfD önálló többsége továbbra sem biztos, a többi párt pedig elutasítja az együttműködést vele, így az eredmény után rendkívül nehéz koalíciós matematika következhet.

A politikai kérdés azonban már most nagyobb Szász-Anhaltnál: meddig tartható fenn az AfD köré vont „tűzfal”, ha közben minden korábbinál több választó küldi a pártot a parlamentbe? Erről kérdezzük Bauer Bencét, a Magyar–Német Intézet igazgatóját.