Az oktatási miniszter dolga nem ítéletet mondani a tanárok felett, hanem kiállni mellettük

Lannert Judit 2023-ban arról beszélt, hogy a jelenlegi rendszerhez alkalmazkodó pedagógusok „nem az önállóan gondolkodó, innovatív emberek”, a kisiskolák egy részét megszüntetné, az igazgatókat pedig lecserélné. Ma ugyanez a Lannert Judit felel a magyar oktatásért. A KDNP ezért „Állj ki Te is a tanárod mellett!” címmel indított petíciót, amely a párt közlése szerint már több mint 12 ezer támogatót gyűjtött.

Szentkirályi Alexandra kérdése pedig nehezen kerülhető meg: hogyan várhat megbecsülést egy pedagógustársadalom attól a minisztertől, akinek korábbi diagnózisában éppen maguk a pedagógusok jelentették a problémát?