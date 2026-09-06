A Tisza részvételi demokráciát ígért – Saját aktivistái most azt kérdezik, mikor kezdődik

Farkas Dezső, a Tisza-szigetek korábbi koordinátora szerint a pártvezetés lesöpörte azt az elképzelését, amely valódi szakpolitikai beleszólást adott volna a közösségeknek. Állítása szerint világossá tették: a szigetekre elsősorban „talpas munkában” van szükség. Nem ő az első kritikus. Leel-Őssy Dániel korábban a zárt párttagságot kifogásolta, egy tatabányai közösség elitizálódásról írt, Kéri László pedig arról beszélt: a szigetek úgy érzik, kimaradtak a döntésekből.

Ha egy mozgalom a választás előtt részvételt ígér, majd a győzelem után a saját aktivistái kérik vissza a beleszólásukat, az már nem kommunikációs zavar, hanem politikai modell kérdése.