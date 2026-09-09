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Melléthei-Barna Márton szerint demokratikusan választották ki az NVVH elnökét a pozícióra

A Tisza Párt országgyűlési képviselője arról nyilatkozott, hogy mennyire demokratikus volt Unger Anna kinevezése.

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  • Forrás: HírTV
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Melléthei-Barna Márton: "A szakmai életút egy nagyon kiemelkedő szempontrendszer lesz. Az is, hogy hol dolgozik, mit csinál és ez alapján kell a lelkiismeretünk és a legjobb tudásunk szerint döntést hozni. Preferenciális döntéseket, hogy kiket szeretnénk meghallgatni és aztán a bizottság meg fog hallgatni személyeket. Továbbra is azt gondolom, hogy lesz lehetőségünk, hogy további embereket behívjunk, természetesen a listából. Itt teljes félreértés volt, hogy valakit úgy hirtelen előhúzunk a kalapból. Meghallgatjuk és aztán egy újabb szakmai döntés, lelkiismereti és szakmai döntés lesz azon, hogy kit választunk erre a pozícióra."

 

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