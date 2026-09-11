Csúcsokat dönt az üzemanyagár, a fuvarozóknak óriási szüksége lenne a támogatásra

Kampányában élesen kritizálta a korábbi kormányzatot Magyar Péter. A politikus akkor 480 forintos üzemanyagárakat követelt. Azt is elmondta: adócsökkentéssel lehetne mérsékelni a a lakosság terhein. Sőt, még egy nyílt levelet is megfogalmazott: ebben azt fejtegette, hogy Orbán Viktor kormánya a magas üzemanyagárakkal a gazdaság és a forint teljes összeomlását okozza, az infláció ismételt drámai megugrását és a magyarok további elszegényedését kockáztatja. A korábbi kabinettől beavatkozást követelt, viszont kormányzása alatt már elveti a védett árak bevezetését.

A megkérdezett autósok elégedetlenek, amiért a kormány nem lép az ügyben. De nem csak az autósok, hanem a fuvarozók is segítségért kiáltanak. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára rámutatott: az emelkedő költségek hatással vannak a fuvarozási díjra, ami más termékek drágulását is okozhatja. Árvai Tivadar szerint vállalkozások is megszűnhetnek, ha továbbra is magas marad az üzemanyag ára.