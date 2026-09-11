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Csúcsokat dönt az üzemanyagár, a fuvarozóknak óriási szüksége lenne a támogatásra

Üzemanyagár-támogatásokat kérnek a kormánytól a hazai közúti és vasúti fuvarozók – mondta a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára. Árvay Tivadar rámutatott: a tartósan magas költségek miatt drágulhat a fuvarozás díja, ami további áremelkedéseket okozhat. Magyar Péter napok óta azt ígéri, hogy bemutatják a kormány intézkedéscsomagját, de eddig semmi sem történt.

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Kampányában élesen kritizálta a korábbi kormányzatot Magyar Péter. A politikus akkor 480 forintos üzemanyagárakat követelt. Azt is elmondta: adócsökkentéssel lehetne mérsékelni a a lakosság terhein. Sőt, még egy nyílt levelet is megfogalmazott: ebben azt fejtegette, hogy Orbán Viktor kormánya a magas üzemanyagárakkal a gazdaság és a forint teljes összeomlását okozza, az infláció ismételt drámai megugrását és a magyarok további elszegényedését kockáztatja. A korábbi kabinettől beavatkozást követelt, viszont kormányzása alatt már elveti a védett árak bevezetését. 

A megkérdezett autósok elégedetlenek, amiért a kormány nem lép az ügyben. De nem csak az autósok, hanem a fuvarozók is segítségért kiáltanak. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára rámutatott: az emelkedő költségek hatással vannak a fuvarozási díjra, ami más termékek drágulását is okozhatja. Árvai Tivadar szerint vállalkozások is megszűnhetnek, ha továbbra is magas marad az üzemanyag ára.

 

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