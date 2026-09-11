Életmentés extrém körülmények között

Karabinerek, kötelek, beülők és egy hátizsáknyi speciális felszerelés

Ennyiből kell biztonságos utat építeni oda, ahová másképp nem lehet eljutni. Ez a kötéltechnikai mentés, nemzetközi nevén „rope rescue”. Akkor alkalmazzák, ha valakit magasból, mélyből vagy más nehezen megközelíthető helyről kell kimenteni.

A BudapestRope kihívásán pedig azt próbálják megteremteni, amit gyakorlaton talán a legnehezebb: a váratlan helyzetet. A 3 nap alatt 8 ilyen ismeretlen feladat várta a résztvevőket. És a helyszín sem mindennapi: az egyik mentési pályát az Esztergomi Bazilikánál alakították ki. A csapatoknak néhány perc alatt kell felmérniük a helyzetet, kiválasztaniuk a megfelelő technikát és felépíteniük azt a kötélrendszert, amellyel a mentést végrehajtják. Ehhez pedig a tűzoltók napi rutinja nem feltétlenül elegendő.

A valóságban kötéltechnikára például viharkároknál lehet szükség. Olyan veszélyes fáknál, ahol nem fér el egy emelőkosaras autó. De ennél jóval közvetlenebbül is múlhat rajtuk egy ember biztonsága, itt pedig egy rossz döntés vagy egy rosszul elhelyezett eszköz nem csak egy helyezést jelent. Ezért a mentés csapatmunka: egy vezető irányít, mellette 5 szakember dolgozik, és mindenkinek pontosan tudnia kell, mi a feladata.

A végső technikai döntéseket a csapatvezető hozza meg

A többiek ehhez igazítják a saját munkájukat, Esztergomban 10 ország 12 csapata dolgozott ugyanilyen rendszerben. Magyarországot a XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, a Mohácsi Speciális Mentők és a Készenléti Rendőrség Police Rope Team képviselte. Érkeztek szakemberek többek között az Egyesült Államokból, Japánból, Kínából és Európa számos országából is.

A BudapestRope esztergomi állomásán tűzoltók, katasztrófavédelemben dolgozók, rendvédelmi szervek munkatársai, barlangi mentők, faápolók és civil kötéltechnikai szakemberek dolgoztak együtt. Önkéntesek és hivatásosok egyszerre vettek részt a kihívásban. A különböző mentési kultúrák találkozása pedig legalább olyan fontos része a rendezvénynek, mint maga a feladat. Mert egy másik csapat megoldása később akár egy valódi mentésnél is hasznos lehet.