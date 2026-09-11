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Leállítja a termelést a széles körben elismert bonyhádi zománcgyár
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A lóügyön lehet nevetni, a 7110 milliárdos hiányterven már kevésbé
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A hatalomnak van embere, van kapcsolója, csak olcsó üzemanyaga nincs
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Alacsony gáztározói szinttel várják az EU-országok a téli időszakot
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Moszkva sok sikert kíván a magyar-lett energiabarátsághoz
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Rekordmagas az üzemanyag ára Magyarországon
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Több szolgáltató díja is emelkedik
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egészségügy
mozgásprogram
prevenció
Szívünk Napja: szeptember 13-án, hazánk egyik legnagyobb egészségügyi eseménye
A témában a Napindító vendége Gellér László professzor volt.
Napindító
1 órája
Forrás: HírTV
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