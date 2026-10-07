Magyar Péterék csak a közfelháborodás után lépnek az afrikai luxusvadászatoknak hódóló képviselő ügyében

A vadászatról elmélkedett még 2025 nyarán a Tisza Párt országgyűlési képviselője Magyar Péter társaságában. Csakhogy Kaprinyák Tibor nem csak beszélt a vadászatról, hanem a gyakorlatban is űzi, profilképe sokáig egy feltehetően általa elejtett hímoroszlán volt. A haon.hu pedig már áprilisban kiderítette, hogy Kaprinyák Tibor rendszeresen luxusvadászatokon vehetett részt, és elejtett egzotikus állatok trófeáival szeret pózolni. Volt köztük bivaly, antilop, zsiráf, zebra, de aligátor is.

A Szurkolók Az Állatokért szervezet felháborodott Kaprinyák Tibor fényűző luxusvadászatain. A politikust ugyanis ezzel a múlttal nevezték ki az Élő Környezetért Bizottság alelnökévé. Kapin Richárd azt mondta, szervezetük kiállásának is része lehetett abban, hogy a miniszterelnök bejelentette: tárgyalni fognak az ügyről a frakcióban. Magyar Péter a közfelháborodás után reagált az ügyre. Kedden közösségi oldalán közölte: kezdeményezi, hogy a Tisza frakciója és elnöksége hétfőn tárgyalja meg Kaprinyák Tibor képviselő ügyét, és tegyék egyértelművé, hogy mi az, ami elfogadható a közösségükben és mi az, ami nem.

Magyar Péteréknek korábban is tudniuk kellett Kaprinyák Tibor luxushobbijáról – mondta Wintermantel Zsolt. A közéleti elemző szerint eddig ez nem zavarta a Tisza Pártot és a kormányt, és csak a közéleti felháborodás után léptek. Mindez csak azt bizonyítja, hogy a Tisza-kormány tagjai álszentek és nem elvek mentén működnek, hanem a pillanatnyi érdek szerint – emelte ki Wintermantel Zsolt.