A KDNP jövője az áprilisi választási vereség után nem csak szervezeti ügy. Rétvári Bence szerint a pártnak újra meg kell szólítania a keresztény értékrendű választókat. A politikai elszámoltatás a saját soraikat is próbára teszi: a frakcióvezető Seszták Miklós mandátumának visszaadását kérte, miközben visszautasítja a kollektív bűnösséget. A Péntek 18 vendégét Déri Stefi és Futó Boglárka kérdezi. Korábbi Péntek 18-adás.

KDNP jövője: hogyan folytatódhat a kereszténydemokrata politizálás?

A 2027-es költségvetés, a közbiztonság és a korrupciógyanús ügyek mellett a kereszténydemokrata politizálás jövője kerül elő. Rétvári korábban konstruktív ellenzéki munkát ígért: a választóknak kedvező kormányzati lépéseket támogatnák, a kifogásolt döntésekkel vitába szállnának. Mitől válhat a KDNP önálló politikai szereplővé, és hogyan biztosítható az elszámoltatás az ártatlanság vélelmével együtt? Rétvári Bence álláspontja.