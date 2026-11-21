Németországban, Franciaországban, Spanyolországban és Franciaországban is tiltakoztak a fiatalok, miután a legtöbbjük az oktatásra szeretne több pénzt, nem pedig a fegyverkezésre. Berlinben és több más német városban Friedrich Merz kancellár lemondását követelték. Olaszországban a tüntetők összecsaptak a rendőrökkel, Spanyolországban pedig az elszálló megélhetési költségek miatt tiltakoztak Pedro Sanchez baloldali kormánya ellen.