Az elásott milliárdok ügyében Felsőpetény környéke került elő új lehetséges helyszínként. A HírTV riportere, Méhész András helyi lakosokat kérdezett, Laczkovszki Zsolt polgármester pedig aznap este rendőrautók villogó fényeit látta. A TV2 informátora szerint a területek Fabó György érdekeltségeihez kötődhetnek. A vállalkozó Budapest környéki otthonánál egy szomszéd rendőri jelenlétről beszélt. Azt azonban a hatóság nem erősítette meg, hogy éppen Felsőpeténynél találtak-e készpénzt. HírTV helyszíni beszámoló.

Hol kerültek elő az elásott milliárdok? Új nyom Felsőpeténynél

A nyomozók több helyszínen összesen mintegy 6,5 milliárd forint értékű készpénzt foglaltak le a Seszták Miklós ellen is folyó eljárásban. Magyar Péter a parlamentben Seszták elásott pénzeként beszélt róla, az NVVH elnöke, Unger Anna viszont kijelentette: nem tudják, kié a vagyon. Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője a miniszterelnököt tudatos félrevezetéssel vádolta, de erre külön bizonyítékot nem mutatott be. A helyszín és a pénz tulajdonjoga külön kérdés. Forrás: Telex.