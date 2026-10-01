Deutsch Tamás: Hankó Balázs tételesen minden létező állítást cáfolt

Deutsch Tamás: "Hankó Balázs tételesen minden létező állítást higgadtan, tárgyszerűen, tényekre alapozva, okiratokkal alátámasztható módon cáfolt, ezt elmondta a mentelmi bizottság ülésen, én voltam a mentelmi bizottság tagja, sőt alelnöke is, a mentelmi bizottságnak nem bűnösség vagy ártatlanság kérdésében kell döntenie, de hát nyilvánvalóan azért hallgatják meg a képviselőt, hogy csak eltudja mondani, hogy esetleg bár látszólag ez egy jogi eljárásnak tűnik valójában egy politikai hajtóvadászat az, ami ellene folyik."