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Deutsch Tamás: Hankó Balázs tételesen minden létező állítást cáfolt

A Fidesz EP-képviselője a Hankó-üggyel kapcsolatban mondott véleményt.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
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Deutsch Tamás: "Hankó Balázs tételesen minden létező állítást higgadtan, tárgyszerűen, tényekre alapozva, okiratokkal alátámasztható módon cáfolt, ezt elmondta a mentelmi bizottság ülésen, én voltam a mentelmi bizottság tagja, sőt alelnöke is, a mentelmi bizottságnak nem bűnösség vagy ártatlanság kérdésében kell döntenie, de hát nyilvánvalóan azért hallgatják meg a képviselőt, hogy csak eltudja mondani, hogy esetleg bár látszólag ez egy jogi eljárásnak tűnik valójában egy politikai hajtóvadászat az, ami ellene folyik."   

 

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