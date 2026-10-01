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Németh Balázs: Tombol az önkény Magyarországon

A Fidesz országgyűlési képviselője Monitor című műsorunkban beszélt az elmúlt napok történéseiről.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
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Németh Balázs elmondta, hogy az önkény jelei a hét elején is megmutatkoztak, amikor Seszták Miklóst és Hankó Balázst is őrizetbe vették. A politikus szerint ezzel elkezdődött a hajtóvadászat, ami a jövőben ugyanilyen tempóban fog folytatódni.

 

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