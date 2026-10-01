Németh Balázs: Tombol az önkény Magyarországon

Németh Balázs elmondta, hogy az önkény jelei a hét elején is megmutatkoztak, amikor Seszták Miklóst és Hankó Balázst is őrizetbe vették. A politikus szerint ezzel elkezdődött a hajtóvadászat, ami a jövőben ugyanilyen tempóban fog folytatódni.
A Fidesz országgyűlési képviselője Monitor című műsorunkban beszélt az elmúlt napok történéseiről.
Németh Balázs elmondta, hogy az önkény jelei a hét elején is megmutatkoztak, amikor Seszták Miklóst és Hankó Balázst is őrizetbe vették. A politikus szerint ezzel elkezdődött a hajtóvadászat, ami a jövőben ugyanilyen tempóban fog folytatódni.